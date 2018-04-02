2018-04-02T11:23:53+03:00
Общество

Первый беспилотный аппарат «Почты России» упал вскоре после запуска

Пострадавших нет, причины инцидента выясняются
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Первый беспилотник "Почты России" упал вскоре после запускаПервый беспилотник "Почты России" упал вскоре после запускаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Первый беспилотный аппарат "Почты России" упал на землю вскоре после запуска. Как сообщила представитель правительства Бурятии, первая попытка доставить почту при помощи дрона закончилась неудачей.

"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — заявила собеседница.

Для первой в России попытки доставить корреспонденцию с помощью беспилотника экспериментальной площадкой была выбрана Бурятия. Решение приняли по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора "Почты России" Николая Подгузова.

Для того, чтобы запустить беспилотный аппарат, выбрали площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда почта должна была быть доставлен в село Тарбагатай, что за 35 километров от столицы Бурятии, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые создадут искусственную систему кровообращения для новорожденных
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
МЧС перед киносеансами будет проводить инструктажи по противопожарной безопасности
Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи
К Пасхе в Москве испекут больше 3,5 млн куличей
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Госдуме предложили блокировать в Сети порочащую честь информацию
Золотов намерен наказать сотрудников Росгвардии после пожара в Кемерове
Восточную Гуту покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей
"Уральские авиалинии" начали возвращать деньги за отмененные рейсы в Таджикистан
Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов, овощей и орехов из Абхазии
Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе
В Лондоне стали убивать чаще, чем в Нью-Йорке
Суд над экстрадированным в США россиянином Левашовым назначен на декабрь
Карлос Альварадо победил на выборах президента Коста-Рики
Состояние Синдзо Абэ оценили почти в $1 млн‍