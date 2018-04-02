Первый беспилотный аппарат «Почты России» упал вскоре после запуска

СЕГОДНЯ 11:23 2018-04-02T11:23:53+03:00

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Первый беспилотный аппарат "Почты России" упал на землю вскоре после запуска. Как сообщила представитель правительства Бурятии, первая попытка доставить почту при помощи дрона закончилась неудачей.

"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — заявила собеседница.

Для первой в России попытки доставить корреспонденцию с помощью беспилотника экспериментальной площадкой была выбрана Бурятия. Решение приняли по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора "Почты России" Николая Подгузова.

Для того, чтобы запустить беспилотный аппарат, выбрали площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда почта должна была быть доставлен в село Тарбагатай, что за 35 километров от столицы Бурятии, передает РИА Новости.