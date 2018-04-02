В Москве объявили «желтый» уровень опасности объявлен из-за усиления ветра

СЕГОДНЯ 12:09 2018-04-02T12:09:18+03:00

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В понедельник, 2 апреля, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности и-за усиления ветра.

Как сообщает сайт Гидрометцентра России, предупреждение распространяется почти на всю территорию Центрального федерального округа. Усиление ветра не ожидается только во Владимирской и Воронежской областях. По прогнозам синоптиков, в понедельник возможен туман и сильный ветер, порывы которого будут достигать 12–17 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов выше нуля, возможен небольшой дождь.

"Желтый" уровень опаности означает, что погода в регионе несет потенциальные риски.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в столице ожидается резкое потепление . Метеорологи обещают днем до 10–15 градусов тепла , в ночное время также положительные показатели температуры.