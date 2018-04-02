2018-04-02T12:48:55+03:00
Происшествия

Не менее 18 человек погибли при атаке боевиков "Боко Харам" в Нигерии

В попытке прорваться в город Майдугури радикалы использовали минометы и даже смертников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перестрелка военных с боевиками длилась около часаПерестрелка военных с боевиками длилась около часаФото: REUTERS
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В результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 18 человек. еще 84 получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах страны.

Уточняется, что атака произошла в ночь на понедельник, 2 апреля, в районе плантаций кешью на окраине города Майдугури. Пытаясь прорваться в населенный пункт, радикалы использовали минометы и другое оружие, также известно о как минимум семи смертниках.

Перестрелка между военными и боевиками длилась около часа. Ее жертвами стали мирные жители, которые пытались сбежать с места инцидента. Всего в деревнях Баль Шува и Баль Кура были найдены 18 трупов нигерийских граждан, сообщает AFP.

Отметим, что "Боко Харам" выступает против западного образа жизни и добивается введения шариата на территории всего западноафриканского государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2015 году члены этой организации принесли клятву верности запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

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