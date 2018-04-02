2018-04-02T13:28:28+03:00
В мире

Саммит G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что совещание глав финансовых ведомств и центробанков пройдет в Фукуоке на юго-западе страны
Екатерина БОЛГОВА
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Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 годаСаммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 годаФото: REUTERS
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Японское правительство объявило сроки проведения саммит G20 в городе Осака. Как сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, мероприятие состоится с 28 по 29 июня 2019 года.

"Что касается саммита G20 в Осаке, то мы изучили график встреч и крупных мероприятий на международном уровне и внутри нашей страны и приняли решение провести его с 28 по 29 июня", - сказал Суга на пресс-конференции в Токио .

Он отметил, что совещание глав финансовых ведомств и центробанков пройдет в Фукуоке на юго-западе страны, министров иностранных дел встретятся в центральной префектуре Аити, а главы министерств труда - в городе Мацуяма (префектура Эхимэ). Министры туризма проведут совещание на северном острове Хоккайдо, а главы сельскохозяйственных ведомств - в Ниигате на берегу Японского моря. Сроки этих мероприятий пока не озвучены, передает ТАСС.

По итогам встречи лидеров G20 в Германии в 2017 года было решено провести встречу в 2019 году в Японии. Осака - третий по величине город Японии.

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