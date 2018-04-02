В Минфине предложили включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи

СЕГОДНЯ 15:20 2018-04-02T15:20:10+03:00

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, рассматривается возможность включения в НК в том числе экологического или утилизационного сборов

Изменить размер текста: A A

В министерстве финансов России предложили включить отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи. Как заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, речь идет о различных сборах.

"Мы предлагаем (добавить) все, которые носят квазиналоговый характер. Надо посмотреть какие, определиться, и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Например курортный сбор, но он явно не будет первым, так как идет в качестве эксперимента", - сообщил Трунин.

Он отметил, что ведомство изучает возможность включения в Кодекс основного числа сборов, включая экологический или утилизационный, после соответствующей оценки и консультации с организациями, которые их вносят, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что российский кабмин совместно с Госдумой в ближайшее время примет решение по вопросу регулирования неналоговых платежей для компаний.