Украина предложила России обменяться заключенными

СЕГОДНЯ 16:29 2018-04-02T16:30:02+03:00

В Верховной раде Украины выступили с предложением обменяться с Россией "пленными" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская сторона готова передать двадцать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах

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Киевские власти предложили Москве провести обмен заключенными, которые отбывают сроки за различные нарушения законодательств Украины и России. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Украина готова передать тех двадцать россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленных", — приводят слова украинского парламентария РИА «Новости».

В Москве уже оценили эту инициативу, отметив, что намерения Киева может и благие, однако не совсем понятна формулировка украинской стороны «пленные», применительно к украинским гражданам, отбывающим наказания на территории России.

«Отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Окончательные решения по таким вопросам принимаются на высшем уровне, а не на уровне депутатских инициатив», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.