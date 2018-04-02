Британка узнала о своей беременности за три часа до родов
В британском городе Колвик 32-летняя Линдси Лоуэри узнала о своей беременности за три часа до родов. Женщина обратилась в больницу с жалобой на боли в желудке, а вышла из нее с новорожденной Изабеллой. За неделю до этого Лоуэри активно занималась в спортзале.
Когда врачи поставили диагноз, Лоуэри сильно удивилась, ведь она уже несколько месяцев сидела на диете и даже заметно похудела. Во время беременности вместе с женихом Адамом Хьюстоном Лоуэри путешествовала по другим странам, катались на самых больших аттракционах во Флориде. Удивительно, но это никак не отразилось на здоровье девочки.
Обо все этом рассказал Хьюстон в своей книге «Отец за три часа» (Three Hour Dad). В мае 2018 года Изабелле исполнится уже три года, пишет «Ридус».
Ранее издание рассказывало о похожем случае в Австралии, где 27-летняя Джейд Лоуренс узнала о своем положении за 15 минут до родов. Весь срок беременности женщина думала, что у нее обострился аппендицит.