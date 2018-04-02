Британка узнала о своей беременности за три часа до родов

СЕГОДНЯ 17:28 2018-04-02T17:28:45+03:00

Лоуэри вела активный образ жизни, сидела на диете и даже не подозревала, что беременна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В британском городе Колвик 32-летняя Линдси Лоуэри узнала о своей беременности за три часа до родов. Женщина обратилась в больницу с жалобой на боли в желудке, а вышла из нее с новорожденной Изабеллой. За неделю до этого Лоуэри активно занималась в спортзале.

Когда врачи поставили диагноз, Лоуэри сильно удивилась, ведь она уже несколько месяцев сидела на диете и даже заметно похудела. Во время беременности вместе с женихом Адамом Хьюстоном Лоуэри путешествовала по другим странам, катались на самых больших аттракционах во Флориде. Удивительно, но это никак не отразилось на здоровье девочки.

Обо все этом рассказал Хьюстон в своей книге «Отец за три часа» (Three Hour Dad). В мае 2018 года Изабелле исполнится уже три года, пишет «Ридус».

Ранее издание рассказывало о похожем случае в Австралии, где 27-летняя Джейд Лоуренс узнала о своем положении за 15 минут до родов. Весь срок беременности женщина думала, что у нее обострился аппендицит.