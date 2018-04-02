Йог из России разбился насмерть, упав со скалы в Индии

СЕГОДНЯ 17:50 2018-04-02T17:50:13+03:00

Молодой человек отправился в горы, прислал фото и пропал. Спустя несколько дней полицейские обнаружили его тело, он сорвался со скалы

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Турист из России Сергей Щерба погиб поблизости от индийского города Ришикеш. Об трагическом событии рассказала сестра россиянина Юлия. Молодой человек пропал еще 25 марта. 2 апреля было обнаружено его тело. Мужчина сорвался с утеса и разбился насмерть.

"Сегодня, 2 апреля, в 9:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. Это мой брат. По версии полиции он упал с большой высоты", — говорится в сообщении на странице сестры погибшего в социальной сети "Вконтакте".

Россиянин прилетел в Индию за неделю до своей гибели. Он активно занимался йогой и решил посетить страну для овладевания новыми знаниями и проведением времени в чтении мантр.

Мужчина перестал выходить на связь после 25 марта. В то утро он приехал в город, заселился в отель Ganga Maa, после чего пошел в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и пропал.

Полиция начала поиски молодого человека уже на следующий день после того, как он так и не появился в отеле. После чего было обгнаружено его тело. Сестра россиянина уже вылетела в Индию для согласования перевозки его тела на родину в Россию.

Ришикеш – город в северной Индии, расположен в предгорьях Гималаев. Он считается мировой столицей йоги, а также является отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям.