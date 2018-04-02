Томаты и С-400: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

СЕГОДНЯ 17:50 2018-04-02T17:54:36+03:00

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, одной из основных тем будет военно-техническое сотрудничество

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Одной из тем переговоров в рамках предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Анкару станет военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В частности, в ходе консультация Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 апреля будет поднят вопрос поставок Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема – это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС», - отметил Ушаков.

По его словам, российская сторона постарается удовлетворить просьбу Турции о сокращении сроков поставки комплексов С-400.

Также президенты обсудят сотрудничество в сфере энергетики и торговли сельскохозяйственной продукцией.

«Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры. Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции», - добавил помощник главы российского государства.

Ушаков отметил, что после отмены ряда российских ограничений на поставки турецкой сельхозпродукции ее экспорт вырос в 1,6 раза и достиг объема в 1 млрд долларов.