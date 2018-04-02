2018-04-02T19:32:40+03:00
В мире

Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии

Вдоволь натанцевавшись, американцы решили покинуть развлекательное заведение, не заплатив за выпивку, и попали в полицейский участок
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Солдаты военной базы американской ПРО в Румынии устроили драку в ночном клубеСолдаты военной базы американской ПРО в Румынии устроили драку в ночном клубеФото: REUTERS
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Семеро американских военнослужащих, расквартированных в Румынии на базе Девеселу, и отвечающие за обслуживание американской ПРО на территории европейского государства, устроили драку возле ночного клуба. Инцидент произошел в румынском городке Крайова на юге страны.

Солдаты получили увольнительную и отправились в один из ночных развлекательных заведений. Вдоволь нагарцевавшись и приняв изрядно на грудь горячительных напитков семеро американских вояк передумали расплачиваться за свой столик и попытались под шумок покинуть ночной клуб.

Однако охрана не дремала и вежливо попросила военных вернуться и заплатить за себя. В ответ американцы устроили драку. Чем бы закончилось это побоище если вовремя не подоспели бы сотрудники полиции остается только догадываться, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Отмечается, что американцы проявили агрессию и по отношению к прибывшим румынским полицейским. В связи с этим на военных были надеты наручники, после чего их доставили в отделение. Все они были оштрафованы за нарушение общественного порядка. После чего вернулись в расположение своей военной базы

Представители ВМС США подтвердили информацию об инциденте и заявили, что будет проведено внутреннее расследование.

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