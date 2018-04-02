2018-04-02T21:37:45+03:00
Общество

Визы в Португалию в 2018 году: С 1 апреля власти страны начали выдавать россиянам годовой Шенген

Заявки на визу в Португалию в 2018 году будут рассматриваться в трехдневный срок
Денис СУХОВ
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Визы в Португалию в 2018 году: С 1 апреля власти страны начали выдавать россиянам годовой ШенгенВизы в Португалию в 2018 году: С 1 апреля власти страны начали выдавать россиянам годовой ШенгенФото: REUTERS
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С 1 апреля 2018 года для граждан России вступает в силу ряд послаблений при получении визы в Португалию. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.

Главное новшество касается сроков действия виз. Если раньше Португалия выдавала полугодовой Шенген, то теперь российские соискатели могут получить годовую мультивизу.

Кроме того, теперь португальское посольство будет рассматривать заявки на получение визы в трехдневный срок, хотя ранее на это уходило не менее недели. Также российские туристы получат возможность аннулировать имеющиеся открытые визы, неподходящие под сроки поездки, и заблаговременно открывать новую визу.

По данным туроператоров, послабления уже вступили в силу.

«Вот уже две недели мы получаем годовые мультивизы Португалии. Доля таких виз в общем объеме поданных документов составляет около 30%», - сообщила начальник отдела продаж компании «Квинта Тур» Елена Миролюбова.

Представители отрасли надеются, что новые правила повысят популярность Португалии в качестве туристического направления, а процесс получения виз ускорится и упростится.

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