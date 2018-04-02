2 Апр 22:49 2018-04-02T22:49:38+03:00

«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом» Фото: REUTERS

В финансовой отчетности газового холдинга в статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указаны почти $4,7 млрд

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Российский газовый холдинг зарезервировал практически полную сумму штрафа, наложенного Стокгольмским арбитражем по тяжбе вокруг транзитного контракта с украинским «Нафтогазом».

Об этом свидетельствует опубликованный «Газпромом» финансовый отчет. В частности, в графе «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма в 272,943 млрд рублей, которая почти полностью соответствует штрафу по решению арбитров ($4,63 млрд).

Как сообщал сайт «КП», 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетней тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза», частично удовлетворив требования украинской компании. Согласно постановлению, российский холдинг должен выплатить «Нафтогазу» $4,63 долларов по договору о транзите газа.

До этого Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за поставленные Киеву объемы.

С 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа Украине и уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры досрочного расторжения всех контрактов. В конце марта российская компания обжаловала решение Стокгольмского арбитража, заявив, что оно было принято с существенными процессуальными нарушениями.