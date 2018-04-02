Следователи обнаружили высоковольтную проводку в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня»

2 Апр 23:16 2018-04-02T23:19:04+03:00

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Следователи обнаружили в батутном зале сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» высоковольтные провода. Об этом было объявлено в ходе заседания по промежуточным итогам расследования трагедии, проведенного председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», - доложили главе ведомства.

Очевидцы указали, что пучок проводов свисал над ванной, заполненной мягкими поролоновыми кубиками — в месте вероятного начала пожара.

По версии следствия, возгорание произошло в батутном центре, после чего огонь стремительно распространился по всему зданию, включая верхние этажи, где располагались кинозалы и детские игровые комнаты.

Отмечается, что самая большая группа погибших была обнаружена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Посетители кинотеатра задохнулись и умерли от отравления продуктами горения.

«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», - добавил один из участников заседания.

Как сообщал сайт «КП», пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследованием причин трагедии занимают криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В рамках рабочей поездки в Кемерово глава ведомства Александр Бастрыкин встретился с семьями погибших и пообещал, что генетические экспертизы для установления личностей всех погибших завершат в кратчайшие сроки.