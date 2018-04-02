Последние слова погибших в Кемерово были о любви

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-02T00:29:43+03:00

Дети и взрослые звонили и писали близким из горящей «Зимней вишни». Просили о помощи и – прощались. Эти послания – самая душераздирающая страница трагедии

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После Кемерово такие простые семейные радости, как поход в кино или в торговый центр, теперь ассоциируются с ужасом и беспомощностью. Не дай Бог где-то опять вспыхнет очередная «Зимняя вишня». От подобной беды, увы, никто не застрахован.

Что сейчас с мамами, потерявшими детей, страшно представить. Я пытаюсь. Все внутри обрывается, льются слезы и руки холодеют. Больше уже не обнимешь, не приласкаешь своего самого дорогого человечка. Все живое в тебе как будто навсегда останется запертым в адовом кинотеатре. Не знаю, как можно с этим жить.

Жена 32-летнего Станислава Архипенко из Заринска, который погиб вместе с 5-детней дочкой Викой, в «тяжелом психическом состоянии», как говорят знакомые семьи. Слов таких нет, чтобы смогли передать ее боль. От любимых у нее осталось фото, отправленное из злополучного кинозала. Малышка – в предвкушении перед мультиком. Папа – просто счастлив рядом с обожаемой доченькой. Через несколько минут их не станет. Их так и найдут спасатели лежащими вместе.

От любимых у жены Станислава Архипенко осталось фото, отправленное из злополучного кинозалаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пап горе по-своему корежит. Главная боль – не спас… Самые сильные, самые отчаянные папы ничем не смогли помочь своим детям. Многие наверняка поступили бы так же, как Евгений Москаленко, окажись на его месте. Он успел вытолкнуть в окно четвертого этажа старшего сына – 11-летнего Сережу, а сам погиб. Вместе с женой и маленькой дочкой. Что он сказал сыну? «Живи, сынок. Ты должен. За всех нас...»? Даже если не успел сказать, то наверняка думал об этом в те роковые мгновения. Сережа с тяжелейшими травмами в больнице. Выйдя из комы, заплакал, вспомнив, как летел из окна…

Мама Олеся, папа Евгений и дочка Ксения погибли в «Зимней вишне», остался только СережаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Парень, будь сильным! Поправляйся! Ты будешь жить! Должен продолжить свой род, помнить своих любимых и обязательно стать счастливым.» На страничке мальчика в соцсетях – искренние слова поддержки от сотен посторонних людей. Очень хочется верить, что с Сережей все так и будет.

«Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». Елена Вострикова попрощалась с мужем по телефону. Она сгорела вместе с тремя детьми - 7-летней Аней, 5-летним Артемом и 2-летним Ромой - и младшей сестрой мужа Аленой.

Елена Вострикова успела попрощаться с мужем по телефонуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица Алена Сабадаш (ей было 23) сразу набрала маму. Просила вызвать пожарных, говорила, что пожар и что она задыхается. Недоумевала: «Почему нас не спасают?». И - попрощалась: «Мама, я тебя люблю, я умираю». Ее мама примчалась к торговому центру и металась, умоляя пожарных спасти детей. Не спасли…

Алена Сабадаш - сестра Игоря Вострикова, тоже была в горящем кинотеатреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

43-летние Вячеслав и Ирина Бахаевы погибли с 8-летней дочкой Анечкой. Из окутанного дымом зала Ира успела набрать маму: «Мама, помоги, вызови пожарных, мы задыхаемся!». И связь прервалась. У мамы остался старший внук Михаил и – много-много воспоминаний, и счастливых, и горьких.

«Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила»… Это звонок пятиклассницы Вики Почанкиной из маленького Трещевска любимой тете. Девочка погибла в горящем кинозале вместе с одноклассницами. Тот самый 5-А, который приехал в «Зимнюю вишню» отметить начало каникул…

5 «А» класс погиб при пожаре в Кемерово почти в полном составеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Ольги Лиллевяли в телефоне остался пропущенный вызов от дочки Ксюши. Она приехала в ТЦ к концу киносеанса, чтобы с мужем Александром Ананьевым и девочками (все три – родные сестры по отцу) вместе вернуться домой. В сутолоке не услышала звонок. Теперь этот «неотвеченный» жжет душу. Но Ксюша дозвонилась отцу. «Папа, у нас дым, мы горим», – крикнула девочка. Александр пытался прорваться к кинозалу, но…

На страничке в соцсетях 11-летней Майи Ерохиной, дочери Александра, статус: «Это конец»… Последнее, что девочка там написала утром 25 марта, за несколько часов до пожара. Предчувствие?

Последнее, что 11-летняя Майя написала утром 25 марта, за несколько часов до пожара

Эдуард Ковалевский отправил девятилетнего Егора и пятилетнюю Свету в «Зимнюю вишню» в кино со своей знакомой Яной Алимовой. Та была с дочкой Ульяной, его деток взяла за компанию.

- Яна позвонила мне из горящего зала, - горюет Эдуард, снова и снова прокручивая в голове тот короткий разговор. - Видимо, из последних сил. Задыхалась, я услышал в трубке слабый, сдавленный голос: «Прощай. Мы, скорее всего, погибнем. Нечем дышать. Мы не можем выйти. Кто-то запер двери… Кто-то запер двери…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644728" frameborder="0"></iframe> Сгоревший кинозал ТЦ «Зимняя вишня» изнутри.

13-летняя Маша Мороз была в кинозале с мамой Полиной. Успела написать в соцсетях несколько прощальных фраз, рвущих сердце: «Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте…".

Прощайте, дорогие. Мы вас помним. И любим.

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