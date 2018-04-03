Скончался создатель сериала «Коломбо» Стивен Бочко

СЕГОДНЯ 01:33 2018-04-03T01:33:23+03:00

Обладатель десяти премий «Эмми» умер в 74 года от рака

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В США умер создатель известных телесериалов «Лейтенант Коломбо» и «Закон Лос-Анджелеса», сценарист и продюсер Стивен Бочко. Об этом сообщил представитель семьи покойного.

Известно, что последние годы своей жизни создатель многосерийных телефильмов боролся с лейкемией. По словам представителя, Бочко умер тихо 1 апреля в возрасте 74 лет в окружении семьи, передает The Hollywood Reporter.

В 2014 году он перенес операцию по пересадки стволовых клеток, которая продлила ему жизнь.

Он был один из самых успешных телепродюсеров восьмидесятых и девяностых. На его счету - более сорока проектов, многие из которых были и остаются невероятно успешными. Например сериалы «Блюз Хилл-стрит», выходивший с 1981 по 1987 год (семь сезонов, 144 эпизода), «Человек-невидимка», «Сумеречная зона», «Полиция Нью-Йорка», «Адвокатская практика», а также фантастический триллер «Скачка со смертью».