Эксперт объяснил необходимость передислокации Каспийской флотилии

СЕГОДНЯ 07:28 2018-04-03T07:28:53+03:00

В Дагестане кораблям будет удобнее действовать на всей акватории моря и играть стратегическую роль

Изменить размер текста: A A

Перевод Каспийского флота из Астрахани в Каспийск республики Дагестан обусловлено выполнением плана строительства и развития Вооруженных Сил России. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС Владимир Богатырев.

Он подчеркнул, что с определенного момента Каспийская флотилия стала играть роль важного оперативного военно-морского соединения в одноименном бассейне, а передислокация и возможности ракет "Калибр" позволят еще больше усилить ее стратегическую роль на ближневосточном, черноморском, среднеазиатском и других направлениях

"Астрахань находится в устье Волги, оно не очень выгодно для действия большой группировки кораблей и других сил флота. В Каспийске и раньше была соответствующая морская база, там располагались морские десантники. <...> Отсюда кораблям удобнее действовать на всей акватории Каспийского моря и выгоднее организовывать всестороннее обеспечение", - цитирует РИА Новости военного эксперта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан. Он также подчеркнул, что строительство мест базирования кораблей завершится уже в следующем году.

Между тем, эксперты подтвердили, что передислокация флотилии и перенос командного пункта обсуждались уже давно.