СК установил всех лиц, причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 09:29 2018-04-03T09:29:48+03:00

В прошлом году в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 15 человек и сам террорист-смертник

Обвиняемыми по данному делу проходят 11 человек, которые уже заключены под стражу

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Следственный комитет России сообщил о том, что все лица, причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел ровно год назад, были установлены. В настоящий момент расследование уголовное дела находится на завершающей стадии. Такое заявление сделала официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователям СК РФ совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - сказала она.

Петренко подчеркнула, преступники не были знакомы лично и общались через мессенджер. Это несколько осложнило ход расследования, однако тщательный анализ "электронных следов" позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех причастных к теракту лиц. Так, на данный момент обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Все они уже заключены под стражу.

Напомним, что 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Более 100 человек получили ранения, еще 16 погибли, в том числе сам террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов, передает сайт kp.ru.

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