В США цена на лекарство от рака выросла на 1400%

СЕГОДНЯ 09:28 2018-04-03T09:28:08+03:00

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С 2013 года в США противоопухолевый препарат ломустин поднялся в цене на 1400%. Сенаторы инициировали расследование и потребовали объяснений от производителя.

Ломустин в США применяется с давних пор, стоил около $50. Затем в 2013 году права на выпуск препарата выкупила компания Роберта Дикричи Tri-Source Pharma, и цена подскочила до $768.

Сенаторы направили Дикричи письмо, в котором требуют пояснить причину подорожания и раскрыть прибыль компании от продаж ломустина, а также расхода на производство препарата, всю документацию и внутрикорпоративную переписку, связанные с обсуждением ценовой политики в отношении ломустина. Кроме того, Tri-Source Pharma обязали указать все препараты, цены которых выросли за год на 200% и больше, пишет Hill.

Издание отмечает, что ранее суд в Нью-Йорке лишил на семь лет свободы экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели. Предприниматель необоснованно поднял в 55 раз цену на дараприм – лекарство от токсоплазмоза. Компания так же, как и Tri-Source Pharma, перекупила права на выпуск препарата, после чего установила собственную цену - $750 вместо $13,5.