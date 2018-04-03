Официальные выходные в мае в 2018 году: праздничные дни назвал Роструд
В Роструде рассказали, на какие дни приходятся официальные выходные в мае в 2018 году.
Так, в самом начале месяца россиянам удастся отдохнуть четыре дня подряд. Из-за празднования Первомая, который в этом году приходится на вторник, первая в месяце рабочая неделя продлится всего лишь два дня - с 3 по 4 мая.
Праздничные выходные начнутся уже в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая включительно. Все потому, что на понедельник, 30 апреля, был перенесен выходной день с 28 апреля, а на 2 мая - праздничный выходной с 7 января, который приходился на воскресенье.
Между тем, празднование Дня победы в этом году приходится на среду. Никаких переносов не ожидается. Единственным выходным днем на этой неделе будет 9 мая, а во вторник, 8 мая, россиян отпустят с работы на час раньше.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роструд, дополнительно отдохнуть можно будет в июне. Еще три выходных подряд приходятся на 10-12 числа. В связи с празднованием Дня России понедельник и вторник объявляются нерабочими днями. Это стало возможно за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 июня.
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