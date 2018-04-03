В Москве аэропорты отменили почти 30 рейсов

СЕГОДНЯ 10:04 2018-04-03T10:09:50+03:00

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В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили в общей сумме 27 рейсов и восемь задержано. Расписание «Жуковского» осталось без изменений, следует из информации на портале «Яндекс.Расписания» на утро 3 апреля.

Во «Внуково» задерживается один рейс и 14 отменены, в «Домодедово» четыре рейса задержали и 13 отменены, в «Шереметьево» задержано три рейса.

В подробном расписании указано, что в «Домодедово» отменили рейсы в Дубай (EK 2508, 10:40), Барнаул (IO 216, 12:05) и Омск (IO 202, 12:15). В расписаниях других аэропортов значатся только несколько задерживающихся рейсов.

2 апреля МЧС предупреждало о сильном ветре со скоростью до 17 м/с в столице и до 20 м/с в Сочи. Сильный ветер также ожидался в Тверской области. В ночь на 2 апреля разбушевавшаяся стихия оставила почти 200 населенных пунктов на Украине без электричества, а несколькими днями ранее ураганный ветер обрушился на Северный Кавказ. В Дагестане без света осталось больше 130 горных поселений.