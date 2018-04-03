Россияне впервые смогут написать письма на МКС

СЕГОДНЯ 10:56 2018-04-03T10:56:09+03:00

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У каждого жителя России теперь есть возможность "поговорить" с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым, которые несут многодневную вахту на борту МКС. Роскосмос в преддверии Дня космонавтики запускает проект "Письма в космос".

Написать, собственно, можно о чем угодно. Например - поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы профессионального и личного характера, спросить совет, отправить пожелания, рисунки или фотографии. Все, разумеется в рамках приличий, подчеркнули в Роскосмосе.

"Здорово, что теперь у каждого есть возможность "поговорить" с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику. Ведь работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения", - подчеркнули в пресс-службе Роскосмоса.

Отправить письмо на МКС можно до 11 апреля. По итогам всех посланий, Антон Шкаплеров и Олег Артемьев отберут лучшее и ответят его адресату в прямом эфире 12 апреля в День космонавтики.

Можно ли будет отправить послание соседям россиян по Международной космической станции, космонавтам других государств, в Роскосмосе не уточнили.