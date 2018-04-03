Певец Трофим попал в базу данных сайта "Миротворец"

СЕГОДНЯ 11:33 2018-04-03T11:34:05+03:00

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В базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" попал российский исполнитель Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим.

Сообщается, что Трофима внесли в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым. Кроме того, музыкант якобы участвовал "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России", а также предпринимал попытки "легализации аннексии" Крыма.

Украинский сайт "Миротворец" размещает данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называют "изменниками родины".

Так, весной 2016 года сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактной информации, после чего они стали получать угрозы.