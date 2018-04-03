Певец Трофим попал в базу данных сайта "Миротворец"
В базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" попал российский исполнитель Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим.
Сообщается, что Трофима внесли в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым. Кроме того, музыкант якобы участвовал "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России", а также предпринимал попытки "легализации аннексии" Крыма.
Украинский сайт "Миротворец" размещает данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называют "изменниками родины".
Так, весной 2016 года сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактной информации, после чего они стали получать угрозы.