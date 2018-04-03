2018-04-03T11:53:15+03:00
Общество

В России введут профстандарт для нянь

Критериями будут руководствоваться при обучении сотрудников и определении их зарплат
Алексей КАРЕЛИН
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Профстандарт для нянь будет носить рекомендательный характер.Профстандарт для нянь будет носить рекомендательный характер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В 2018 году Минтруд планирует внедрить профстандарт для нянь и создать реестр «стандартизированных» сотрудников. В него занесут только тех, кто пройдет специальный курс обучения длительностью 144 часа. В его рамках людей научат оказывать детям первую помощь, основам педагогики и психологии.

«В России сложилась такая практика, что работать с детьми идут все кому не лень. А ведь к малышам нужен особый подход, для взаимодействия с ними - особый набор знаний», - пояснил «Известиям» один из разработчиков стандарта Сергей Рыбальченко.

Профстандарт будет носить рекомендательный характер, но должен применяться при обучении и аттестации сотрудников, написании их должностных инструкций, определении зарплаты.

В рамках пилотного проекта профстандарт уже ввели в Вологодской, Ульяновской областях и Башкортостане, пишут «Известия».

Как писал ранее сайт kp.ru, сейчас от нянь требуют предоставить только аттестат о среднем образовании и санитарную книжку, что часто приводит к нарушениям прав ребенка и родителей.

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