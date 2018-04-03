Следователям разрешат допрашивать свидетелей онлайн

СЕГОДНЯ 12:11 2018-04-03T12:11:49+03:00

Дать показания можно будет в следственном органе по месту своего нахождения через видео-конференц-связь

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Свидетели могут получить право давать показания через видео-конференц-связь из следственном органа или органа дознания по месту своего нахождения. Такие поправки к законодательству подготовил сенатор Андрей Кутепов. По его мнению, инициатива позволит сократить сроки расследований и повысить раскрываемость преступлений.

Правительственная комиссия поддержала идею Кутепова, но рекомендовала доработать законопроект. В документе не указаны случаи, когда онлайн допрос невозможен. Например, при высокой вероятности разглашения гостайны следовало бы исключить допрос на расстоянии, пишут «Известия».

Сейчас следователь вынужден ехать в другой регион к свидетелю или договариваться о допросе местными коллегами, что сказывается на длительности и качестве следствия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в московских судах бесспорные дела доверят искусственному интеллекту. Машине позволят проверять правильность заполнения судебных приказов.