Китай может «зеркально» ответить на торговые ограничения США
Китай может принять «зеркальный» ответ на новые ограничения китайской торговли со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«Если они это сделают, мы определенно примем зеркальные меры, пропорциональные и такие же интенсивные», — сказал посол, передает телеканал CGTN.
Он отметил, что принятые Министерством коммерции меры являлись ответом на американское расследование нарушений Пекином американского законодательства об интеллектуальной собственности.
Напомним, 1 апреля в КНР ввели тарифы в отношении 128 американских товаров в ответ на меры по ограничению импорта алюминия, принятые Вашингтоном 9 марта. Кроме того, 23 марта был принят меморандум об ограничении торговли с Китаем, который предусматривает введение тарифов на китайские товары объемом до 60 млрд долларов. А также в отношении китайских организаций в США проводится расследование о краже интеллектуальной собственности - программного обеспечения и торговых марок.