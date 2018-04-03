Китай может «зеркально» ответить на торговые ограничения США

СЕГОДНЯ 12:24 2018-04-03T12:24:52+03:00

Как отметил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, это произойдет в случае принятия США новых мер по ограничению китайской торговли

Изменить размер текста: A A

Китай может принять «зеркальный» ответ на новые ограничения китайской торговли со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

«Если они это сделают, мы определенно примем зеркальные меры, пропорциональные и такие же интенсивные», — сказал посол, передает телеканал CGTN.

Он отметил, что принятые Министерством коммерции меры являлись ответом на американское расследование нарушений Пекином американского законодательства об интеллектуальной собственности.

Напомним, 1 апреля в КНР ввели тарифы в отношении 128 американских товаров в ответ на меры по ограничению импорта алюминия, принятые Вашингтоном 9 марта. Кроме того, 23 марта был принят меморандум об ограничении торговли с Китаем, который предусматривает введение тарифов на китайские товары объемом до 60 млрд долларов. А также в отношении китайских организаций в США проводится расследование о краже интеллектуальной собственности - программного обеспечения и торговых марок.