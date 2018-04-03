2018-04-03T12:57:31+03:00
Телевизор

Юрий Дудь снял фильм о золотой эпохе MTV

Блогер поговорил с телеведущими, без которых не было бы шоу «вДудь»
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из интервью Дудя с ПарфеновымФото: кадр из интервью Дудя с Парфеновым
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Популярный видеоблогер Юрий Дудь снял полуторачасовой фильм, посвященный истории «золотой эпохи» MTV - 1998–2002 годам. Дудь поговорил с Василием Стрельниковым, Туттой Ларсен, Ольгой Шелест, Антоном Комоловым, Яной Чуриковой и другими яркими представителями «золотого периода». По словам Дудя, все эти телеведущие и продюсеры общались со зрителями, как с давними друзьями, что повлияло на формат шоу «вДудь».

«Если бы не эти пацаны и девчонки, никакого «вДудя», скорее всего, никогда бы не получилось», - говорит Дудь.

Герои фильма рассказывают о появлении «12 злобных зриетелей», программе «Бодрое утро» и знаменитом выступлении Red Hot Chili Peppers в Москве.

Дудь является самым дорогим блогером за первый квартал 2018 года, согласно рейтингу Российского исследовательского агентства блогеров. Реклама на канале Дудя, появившемся всего год назад, стоит около 1,2 млн рублей.

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