Транзит российского газа через Украину вырос на 21,3%

СЕГОДНЯ 12:58 2018-04-03T12:58:44+03:00

В январе этого года "Газпром" сократил объемы поставок своего топлива через Украину на 25% Фото: EAST NEWS

В марте этого года через территорию незалежной было проведено 8,1 млрд кубометров "голубого топлива"

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По сравнению с мартом прошлого года транзит российского природного газа через Украину увеличился на 21,3%. Всего через территорию незалежной прошло около 8,1 млрд кубометров "голубого топлива". Такое заявление сделали в пресс-службе "Укртрансгаза".

"Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что если сравнивать результаты первых трех месяцем 2017 года и аналогичного периода 2018-го, то транзит российского газа по территории Украины наоборот сократился на целых 13,3% (3,1 млрд куб.м) и составил всего 20,1 млрд куб. м.

Напомним, что в январе "Газпром" сократил объемы поставок своего сырья через незалежную на 25%. Часть топлива была перенаправлена на трубопровод "Северный поток", к тому же были задействованы объемы, накопленные в европейских хранилищах.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин в конце февраля предложил Киеву доказать преимущества дальнейшего транзита российского газа через Украину.