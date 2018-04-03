«Украинские железные дороги» заявили о крупных убытках из-за фиксированных тарифов

СЕГОДНЯ 13:16 2018-04-03T13:16:23+03:00

Уровень тарифов на проезд в некоторых вагонах «Укрзализныця» не менялся с 2009 года. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Индексацию цен на пассажирские билеты планировали провести 1 апреля, но отложили по решению Министерства инфраструктуры

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Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила об огромных убытках, так как долгое время не меняла цены на пассажирские билеты. Индексацию цен планировали провести 1 апреля, но Министерство инфраструктуры отложило процедуру.

«Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити +") – с октября 2014 года», - говорится в сообщении перевозчика.

При этом индекс потребительских цен поднялся на 192,2%, а производителей промышленной продукции - на 206,3%, отмечают в компании «Укрзализныця». По подсчетам оператора, цена на проезд на поездах стоит поднять в два раза, пишет «Утро.ru».

В августе 2017 года сайт kp.ru сообщал о смене руководства в «Укрзализныця». Экс-глава Войцех Балчун покинул пост по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами.