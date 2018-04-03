2018-04-03T13:55:12+03:00
Политика

Госдума одобрила бесплатную заготовку валежника гражданами для собственных нужд

Поправки в Лесной кодекс одобрены в третьем, окончательном чтении
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума разрешила бесплатный сбор валежникаГосдума разрешила бесплатный сбор валежникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 3 апреля, депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс. Согласно документу, разрешается бесплатная заготовка валежника гражданами для собственных нужд.

Поправки включают валежник в список недревесных лесных ресурсов, разработанный депутатами от «Единой России, КПРФ и «Справедливой России» во главе с главой комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

«Это значит, его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника», — заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает «Интерфакс».

Рослесназор ранее заявлял, что не считает валежник и лежащий на земле хворост платными лесными ресурсами и не считает их сбор как правонарушение.

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