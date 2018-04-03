2018-04-03T14:19:25+03:00
Политика

Аваков отреагировал на возбуждение в РФ уголовного дела против него

Комментарий главы МИД Украины относительно случившегося был довольно коротким
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASSГлава МВД Украины Арсен Аваков. Фото Zuma TASS
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Напомним, что Следственный комитет России обвинил главу ведомства в грубом воспрепятствовании гражданам нашей страны воспользоваться своим избирательными правами в день президентских выборов.

"Служу украинскому народу!", — написал Аваков в Twitter, прикрепив к посту новость о возбуждении уголовное дела.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что министр неоднократно угрожал россиянам, которые собираются голосовать на выборах президента РФ на территории Украины. Он заявлял, что не допустит их на избирательные участки и грозился организовать так называемые "коридоры позора".

18 марта 2018 года Аваков воплотил свои угрозы в действия, и полицейские оцепили дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. В результате россияне, находящиеся в день выборов на территории Украины, не смогли воспользоваться избрательными правами.

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