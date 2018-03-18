Украина перекрыла россиянам возможность проголосовать
В российское посольство в Киеве, а также в консульства РФ в Харькове, Львове и Одессе не пропускают людей, желающих отдать свой голос на выборах президента нашей страны. У подходов к дипмиссиям с этих городах, в частности, во Львове, стоят металлические ограждения и десятки сотрудников МВД, а также Нацгвардии. Пропускают лишь работников консульств. Националисты же подготовили бочки и антироссийские плакаты.
Россиянам не дают проголосовать на Украине.
"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — такое несколько корявое с точки зрения русского языка (родного для Авакова) заявление сделал главный полицейский незалежной в своем фейсбуке. Если перевести на русский литературный, министр говорил о том, что не может позволить голосовать за главу государства, которое в Киеве считают государством-агрессором (согласно принятому Верховной Радой закону о реинтеграции).
При этом надо заметить, что у Украины и России не разорваны дипотношения и даже не расторгнут договор о дружбе и сотрудничестве.
Глава ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот так прокомментировал «Комсомолке» это решение главы силового ведомства Украины:
«Да, он сделал это, чтобы избежать лишних столкновений на улицах с одной стороны, а с другой, чтобы поддержать всеобщую мировую истерию русофобии, покатившуюся с Британских островов. К ним же присоединились американцы, немцы и французы, ну и Украина тоже стремится быть в авангарде».
Речь о столкновениях, которые были обещаны представителями украинских националистических организаций, запрещенных в России. Те угрожали всем, кто рискнет прийти к дипмиссиям «страны-агрессора» в это воскресенье, прогнать их по «коридору позора».
Таким образом, проголосовать на Украине более-менее спокойно смогли лишь сами сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, находящиеся на территории посольства в Киеве и консульств в трех крупных украинских городах.
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