2018-04-03T14:46:39+03:00
В мире

Напавшего на торгпредство РФ в Швеции направили на принудительное лечение

В январе этого года Леонид Карнюшин протаранил ворота посольства, сломал шлагбаум и разбил камеры видеонаблюдения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина трижды нападал на здания российской дипмиссии в ШвецииМужчина трижды нападал на здания российской дипмиссии в ШвецииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Леонид Карнюшин. который в январе этого года совершил ряд нападений на торговое представительство России в Швеции, был приговорен к принудительному лечению и крупному штрафу. Такое решение во вторник, 3 апреля, вынес окружной суд Стокгольма.

"Суд приговорил Карнюшина к принудительному лечению, срок которого будет установлен медиками. Он также должен будет выплатить штраф размером 106794 шведских крон ($12867)", - цитирует ТАСС представителя суда Сусанн Элиассон.

Отмечается, что мужчине были предъявлены обвинения в трех случаях злостных нарушений неприкосновенности жилища и незаконного проникновения на его территорию, двух случаях причинения ущерба и попытке применить насилие по отношению к служащему. Предоставленные на прошлой неделе результаты судебно-психиатрической экспертизы Карнюшина показали, что он страдает психическим расстройством.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что изначально шведские власти не принимали никаких мер относительно нарушителя, из-за чего МИД России вынужден был выразить протест временному поверенному в делах Швеции. Между тем, всего за неделю Карнюшин успел натворить достаточно.

Так, 6 января мужчина, будучи за рулем легкового автомобиля, протаранил шлагбаум на парковке торгпредства РФ в Стокгольме, а также ворота служебного гаража. Спустя несколько дней он же повредил въезд в административное здание дипмиссии, а 13 января проник на территорию посольства и сломал камеры видеонаблюдения. Каждый раз его задерживали, но спустя некоторое время отпускали.

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