Запрет рекламы на квитанциях в ЖКХ подписан Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 16:07 2018-04-03T16:53:02+03:00

Исключения для запрета рекламы на квитанциях в ЖКХ составляют социальные объявления и справочные сведения

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете размещения коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ. Исключения составляют объявления социального и информационно-справочного характера. Документ о запрете рекламы на квитанциях в ЖКХ опубликован на портале правовой информации.

Госдума одобрила закон еще 23 ноября 2017 года, но Совет федерации отклонил документ для его дополнительной проработки. Спикер Валентина Матвиенко заявила, что непонятен смысл закона.

Была создана согласительная комиссия парламента, на которой сенаторы и депутаты довели документ до вида, удовлетворявшего обе палаты. Совфед принял закон 28 марта.

Кроме того, Путин подписал закон о прямых договорах между поставщиками ресурсов и жителями многоквартирных домов. Схема исключает участие управляющих компаний при оплате гражданами света, газа и воды.