2018-04-03T16:26:57+03:00
В мире

В Совете Федерации о латвийском "Законе об образовании": Рига совершает большую ошибку

Накануне депутаты Госдумы выступили с предложением ввести в отношении Латвии санкции из-за запрета русского языка в школах
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Совфеде прокомментировали заявление ГД о введении санкций в отношении Латвии из-за притеснения русскоязычного населенияВ Совфеде прокомментировали заявление ГД о введении санкций в отношении Латвии из-за притеснения русскоязычного населенияФото: REUTERS
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На заявление депутатов Госдумы России в котором предлагается ввести санкции в отношении Латвии из-за "Закона об образовании", отреагировали в Совете Федерации РФ.

По мнению зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, недавнее заявление депутатов нижней палаты российского парламента "своевременно и обусловлено заботой о русскоязычном населении" прибалтийской республики.

"Рига совершает большую ошибку, автоматически делая латвийских граждан своими недругами, противниками. Заявление Госдумы — заявление законодательной власти, но решать президенту. В данный момент мы защищаем интересы русскоязычного населения. Они не могут чувствовать себя брошенными", — отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в Совете Федерации обеспокоены решением латвийских властей лишить русскоязычное население Латвии возможности получать образование на родном языке.

Накануне Госдума приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с принятием поправок к закону "Об образовании", согласно которому до 2021 года должен быть завершён перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.

Санкции могут затронуть финансовый сектор латвийской республики, а также туристическую деятельность, таможенные пошлины, и международные торговые договоры.

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