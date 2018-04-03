Савченко осталась без защиты: адвокат народного депутата взял самоотвод
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая содержится в киевском СИЗО и подозревается в подготовке теракта в стенах украинского парламента, осталась без своего представителя.
Стало известно, что адвокат народного избранника Виктор Чевгуз взял самоотвод. Об этом юрист сообщил на своей странице в Facebook
«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», - написал Чевгуз.
Что стало причиной отказа Чевгуза представлять интересы Надежды Савченко с судебных инстанциях, адвокат не уточнил.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца, как того требовала Генпрокуратура Украины. Народный депутат подозревается в организации теракта в здании Верховной рады.
Сама Савченко все обвинения в свой адрес отвергает, считая все происходящее в отношении нее политическим заказом действующей власти. Сразу после заключения под стражу народный избранник объявила о своей голодовке. Если ее вина будет доказана - она может получить пожизненный тюремный срок.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»