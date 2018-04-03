2018-04-03T17:17:38+03:00
Политика

Савченко осталась без защиты: адвокат народного депутата взял самоотвод

На Украине парламентария обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Надежда Савченко осталась без своего адвокатаНадежда Савченко осталась без своего адвокатаФото: REUTERS
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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая содержится в киевском СИЗО и подозревается в подготовке теракта в стенах украинского парламента, осталась без своего представителя.

Стало известно, что адвокат народного избранника Виктор Чевгуз взял самоотвод. Об этом юрист сообщил на своей странице в Facebook

«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», - написал Чевгуз.

Что стало причиной отказа Чевгуза представлять интересы Надежды Савченко с судебных инстанциях, адвокат не уточнил.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца, как того требовала Генпрокуратура Украины. Народный депутат подозревается в организации теракта в здании Верховной рады.

Сама Савченко все обвинения в свой адрес отвергает, считая все происходящее в отношении нее политическим заказом действующей власти. Сразу после заключения под стражу народный избранник объявила о своей голодовке. Если ее вина будет доказана - она может получить пожизненный тюремный срок.

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