Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи

СЕГОДНЯ 17:18 2018-04-03T17:19:00+03:00

На Красной планете может находиться более 2 тысяч млрд баррелей

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Ученые обнаружили на Марсе обширные нефтяные залежи. Уникальное открытие удалось сделать благодаря зонду Opportunity. Именно это устройство позволило астрономам зафиксировать на Красной планете нефтяные залежи в объеме более 2000 млрд баррелей. Для сравнения отметим, что уровень добычи нефти на Земле в период с 2014 по 2015 год составил 1700 млрд баррелей.

Добавим, что ранее мнения ученых о возможных залежах «черного золота» на Марсе расходились. Многие выражали сомнения, что в на Красной планете есть такое полезное ископаемое, так как долгое время никто не мог представить доказательств этого — не было никаких технических возможностей, пишет сайт «Свободная пресса».

Однако все изменилось, когда специалисты запустили исследовательский зонд Opportunity. Аппарат помог ученым взять необходимые пробы грунта на Красной планете и доказать теоретические предположения специалистов, пишет сайт argumenti.ru.