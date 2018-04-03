Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи
Ученые обнаружили на Марсе обширные нефтяные залежи. Уникальное открытие удалось сделать благодаря зонду Opportunity. Именно это устройство позволило астрономам зафиксировать на Красной планете нефтяные залежи в объеме более 2000 млрд баррелей. Для сравнения отметим, что уровень добычи нефти на Земле в период с 2014 по 2015 год составил 1700 млрд баррелей.
Добавим, что ранее мнения ученых о возможных залежах «черного золота» на Марсе расходились. Многие выражали сомнения, что в на Красной планете есть такое полезное ископаемое, так как долгое время никто не мог представить доказательств этого — не было никаких технических возможностей, пишет сайт «Свободная пресса».
Однако все изменилось, когда специалисты запустили исследовательский зонд Opportunity. Аппарат помог ученым взять необходимые пробы грунта на Красной планете и доказать теоретические предположения специалистов, пишет сайт argumenti.ru.