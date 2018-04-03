Глава Минобрнауки прокомментировала призыв главы РАН отменить ЕГЭ‍

СЕГОДНЯ 17:45 2018-04-03T17:45:01+03:00

По словам Ольги Васильевой, система Единого государственного экзамена обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны

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Министр образования и науки России Ольга Васильева прокомментировала призыв президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

«Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», - заявила Васильева.

Она отметила, что ЕГЭ обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны.

По словам министра, система совершенствуется, а Минобрнауки будет следить за объективным проведением мероприятий.

"Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников", — подчеркнул пресс-секретарь министра Андрей Емельянов, передает РИА Новости.