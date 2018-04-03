2018-04-03T17:45:01+03:00
Общество

Глава Минобрнауки прокомментировала призыв главы РАН отменить ЕГЭ‍

По словам Ольги Васильевой, система Единого государственного экзамена обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Глава Минобрнауки Ольга ВасильеваГлава Минобрнауки Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министр образования и науки России Ольга Васильева прокомментировала призыв президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

«Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», - заявила Васильева.

Она отметила, что ЕГЭ обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны.

По словам министра, система совершенствуется, а Минобрнауки будет следить за объективным проведением мероприятий.

"Особо подчеркнем, что в настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников", — подчеркнул пресс-секретарь министра Андрей Емельянов, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины призывает ЕС и США противодействовать реализации «Северного потока-2»
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови