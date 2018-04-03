2018-04-03T18:08:18+03:00
Общество

Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови

Законопроект вступит в силу этим летом, через 90 дней после публикации
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ подписал закон, разрешающий определять уровень опьянения водителей по анализу кровиПрезидент РФ подписал закон, разрешающий определять уровень опьянения водителей по анализу кровиФото: "КП" Архив
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий брать кровь автомобилистов для определения степени их опьянения. Документ вступит в силу через 90 дней после публикации — уже этим летом.

Законопроект, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подразумевает определение уровня опьянения водителей по результатам анализа крови. При содержании спирта в 0,3 и более грамма на литр крови автомобилист будет признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что влечет за собой административную ответственность.

Документ не отменяет использование алкотестера для измерения содержания паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Напомним, за вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Отмечается, что новый метод должен помочь в случаях уже случившихся аварий, когда их водители находятся в бессознательном состоянии.

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