Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови

СЕГОДНЯ 18:08 2018-04-03T18:08:18+03:00

Законопроект вступит в силу этим летом, через 90 дней после публикации

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий брать кровь автомобилистов для определения степени их опьянения. Документ вступит в силу через 90 дней после публикации — уже этим летом.

Законопроект, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подразумевает определение уровня опьянения водителей по результатам анализа крови. При содержании спирта в 0,3 и более грамма на литр крови автомобилист будет признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что влечет за собой административную ответственность.

Документ не отменяет использование алкотестера для измерения содержания паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Напомним, за вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Отмечается, что новый метод должен помочь в случаях уже случившихся аварий, когда их водители находятся в бессознательном состоянии.