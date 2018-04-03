Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров

СЕГОДНЯ 18:32 2018-04-03T18:32:20+03:00

БКЛ перевезла за первый месяц 1,5 млн пассажиров Фото: Алиса ТИТКО

В конце февраля столичные власти запустили первый участок БКЛ с пятью станциями

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Открытая в конце февраля часть Большой кольцевой линии столичной подземки перевезла за неполный месяц своего функционирования порядка полутора миллионов пассажиров. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За месяц работы БКЛ перевезла уже 1,5 млн пассажиров. Теперь москвичи экономят в дороге около получаса. Большое подземное кольцо, о котором знали только понаслышке, как о полуфантастическом проекте, стало реальностью», - написал Собянин.

Как рассказал столичный градоначальник, самыми популярными станциями стали на Большой кольцевой линии Московского метрополитена стали "Деловой центр" и "ЦСКА".

Движение по первым пяти станциям Большой кольцевой линии открылось 26 февраля. Были введены в строй станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Замкнуть кольцо столичные власти планируют к 2022 году. По замыслу мэрии, БКЛ существенно разгрузит станции метрополитена, находящиеся в центре города.