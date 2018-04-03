2018-04-03T18:44:28+03:00
Политика

Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники

Речь идет о четырех боевых вертолетах Ми-35, танков Т-72 и других вооружениях
Денис СУХОВ
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Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35
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В ходе переговоров глав российского и сербского оборонных ведомств Сергея Шойгу и Александра Вулина обсуждался вопрос поставки Белграду военной техники, включая боевых вертолетов Ми-35 и танков Т-72.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Серюии Александр Вулин.

«На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определенных типов другого вооружения», - отметил Вулин.

Министр также добавил, что Сербия старается как можно лучше оснастить и вооружить национальные вооруженные силы, которые всегда должны быть готовы « к самому худшему сценарию». В этой связи он выразил благодарность российской стороне за плодотворное военно-техническое сотрудничество.

«Я за это очень благодарен. Вооруженная Сербия - это миролюбивая Сербия, а также гарант», - добавил Вулин.

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