Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами

СЕГОДНЯ 18:58 2018-04-03T19:11:16+03:00

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, стороны сделали первые шаги: договорились о взаимном признании и обмене водительских удостоверений [видео]

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел встречу с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.

Российский министр поздравил корейского коллегу с успешно проведенными зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в городе Пхенчхане, и отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу, в том числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов корейских граждан.

"Руководители двух ведомств подписали Протокол о взаимодействии между Министерством и Национальным агентством полиции Республики Корея в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и приветствовали продолжение работы над проектом Соглашения между Правительством России и Правительством Республики Корея о взаимном признании и обмене водительских удостоверений и выразили уверенность в ее ближайшем завершении, - сообщила официальный представитель Ирина Волк.

В ведомстве также отметили, что главы ведомств затронули вопросы подготовки кадров. В следующем году для южнокорейских полицейских на базе образовательных организаций МВД России предложена организация краткосрочных курсов повышения квалификации по широкому спектру направлений правоохранительной деятельности.

В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил Ли Чхоль Сона за конструктивную встречу.