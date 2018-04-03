СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400

СЕГОДНЯ 19:27 2018-04-03T19:27:28+03:00

В состав поставки не вошло дополнительное оборудование, поврежденное штормом при транспортировке по морю

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Китай получил первый полковой комплект российских зенитно-ракетных систем большой дальности С-400. Об этом сообщил источник в военно-дипломатической среде.

Полковой комплект С-400 был доставлен в установленные контрактом сроки из порта Усть-Луга Ленинградской области. В него входят командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество.

«В его составе отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна. Работа продолжается, отправка заказчику недостающего имущества ориентировочно будет выполнена летом», - цитирует слова источника агентство ТАСС.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что третье судно по пути в Китай попало в шторм в проливе Ла-Манш, после чего вернулось в порт для оценки повреждений вспомогательного оборудования и ущерба по данному страховому случаю.

Напомним, о контракте с Китаем на поставку российских ЗРС С-400 стало известно в ноябре 2014 года. КНР стала первым зарубежным покупателем этих комплексов противовоздушной обороны, сумма сделки превысила 3 млрд долларов.

Также заинтересованность в приобретении С-400 выразили Турция, Индия и Саудовская Аравия.