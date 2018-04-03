2018-04-03T20:16:35+03:00
В мире

Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве

Официальная нота была передана представителю украинского посольства
Денис СУХОВ
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Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в КиевеВаршава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в КиевеФото: REUTERS
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Варшава выразила Киеву официальный протест в связи с сожжением польского флага у посольства республики в украинской столице.

Об этом сообщили во вторник в Министерстве иностранных дел Польши. Соответствующую ноту протеста передали представителю украинского посольства в Варшаве.

«Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы охраны», - говорится в сообщении МИД Польши.

В ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с тем фактом, что это уже не первый случае антипольских выступлений на территории Украины за последние несколько недель.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин выступил с осуждением протестной акции, охарактеризовав ее как провокацию.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не иначе, чем очередная провокация, подлое нападение на нашу дружбу. Люди, у которых доброе сердце, никогда не станут глумиться с символом других наций», - написал Климкин на своей странице в Твиттер.

По данным Нацполиции Украины, инцидент произошел 2 апреля у здания польского посольства в Киеве. Несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг республики, после чего скрылись до прибытия правоохранителей.

Как сообщал сайт «КП», украинско-польские отношения вновь обострились после принятия в Польше закона о холокосте. В частности норма предполагает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

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