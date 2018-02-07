Климкин раскритиковал польский закон о холокосте

7 Февр. 2018 2018-02-07T16:08:54+03:00

По словам главы МИД Украины, законодательные акты не помогут Польше в вопросе исторической правды

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал закон Польши о запрете пропаганды украинских националистов.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут Польше", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и приравнивание поляков к нацистам в годы Второй мировой войны.

Ранее законопроект вызвал резко критику на Украине, в Израиле и в США. В частности, Польша осуждает позицию украинских властей по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России).