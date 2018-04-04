2018-04-04T00:41:25+03:00
Политика

Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе

Трамп одобрил выделение Литве, Латвии и Эстонии 170 миллионов долларов в качестве военной помощи
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тысячи американских солдат будут участвовать в учениях у границ России.Тысячи американских солдат будут участвовать в учениях у границ России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп намерен направить более яти тысяч военнослужащих армии США для участия в учениях в странах Балтии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Более пяти тысяч военных США присоединяться к многонациональным силам в учениях Saber Strike этого года, крупнейшем мероприятии такого рода, которое пройдет в Балтийском регионе», - говорится в заявлении на сайте администрации президента США.

Кроме того, в заявлении сказано, что США планируют выделить почти 100 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов на программы подготовки и оснащения прибалтийских стран для наращивания потенциала национальных вооруженных сил или сил национальной безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Отметим, что учения Saber Strike являются ежегодными. Они проводятся на территории стран Балтии и Польши. В прошлом году маневры проводились с 28 мая по 24 июня. В них приняли участие 11 тысяч военных и 20 стран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания
Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России
СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США
Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа
Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови