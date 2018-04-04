Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе

СЕГОДНЯ 00:41 2018-04-04T00:41:25+03:00

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Президент США Дональд Трамп намерен направить более яти тысяч военнослужащих армии США для участия в учениях в странах Балтии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Более пяти тысяч военных США присоединяться к многонациональным силам в учениях Saber Strike этого года, крупнейшем мероприятии такого рода, которое пройдет в Балтийском регионе», - говорится в заявлении на сайте администрации президента США.

Кроме того, в заявлении сказано, что США планируют выделить почти 100 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов на программы подготовки и оснащения прибалтийских стран для наращивания потенциала национальных вооруженных сил или сил национальной безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Отметим, что учения Saber Strike являются ежегодными. Они проводятся на территории стран Балтии и Польши. В прошлом году маневры проводились с 28 мая по 24 июня. В них приняли участие 11 тысяч военных и 20 стран.