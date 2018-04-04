Правительство упростит покупку подержанных машин

СЕГОДНЯ 10:10 2018-04-04T10:10:54+03:00

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С 2019 года на портале госуслуг начнет действовать реестр движимого имущества. С помощью реестра банки и граждане смогут быстрее получать выписки о юридической чистоте автомобилей. Сейчас процесс занимает несколько дней, а сократится до нескольких минут, следует из законопроекта Минфина. Документ планируется принять в апреле 2019 года.

С 2014 года на сайте Федеральной нотариальной палаты работает реестр движимого имущества, где можно проверить, находится ли машина в угоне или в залоге. Для выписки из реестра необходимо обратиться к нотариусу. Со вступлением в силу поправок Минфина граждане и банки смогут получать выписки онлайн с электронной подписью нотариуса. Банкам выписки нужны для проверки юридической чистоты залога по кредиту на покупку автомобиля.

Как сообщают «Известия» в реестре движимого имущества занесено больше 4,5 млн уведомлений о залоге.