2018-04-04T11:36:02+03:00
Здоровье

Ученые назвали макароны диетическим продуктом

Они медленно усваиваются и не вызывают резкий всплеск сахара в крови
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Макароны помогают похудетьМакароны помогают похудеть
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Канадские ученые из Университета Торонто и больницы святого Михаила смогли доказать, что макароны являются диетическим продуктом и могут способствовать похудению. К таким выводам специалисты пришли, проведя массовое исследование с участием худеющих людей.

В исследовании ученых приняли участие порядка двух с половиной тысяч добровольцев. Всем участникам эксперимента предложили сесть на диету, во время которой из углеводов разрешено было употреблять только пасту.

В среднем испытуемые потребляли около трех порций в неделю. В конце исследования выяснилось, что все участники эксперимента похудели в среднем на полкилограмма, пишет сайт телеканала «Звезда».

Как объяснили специалисты университета, макаронные изделия имеют низкий гликемический индекс, то есть в отличие от многих других углеводных продуктов, они медленно усваиваются и не провоцируют резкий всплеск сахара в крови.

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