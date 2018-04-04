СЕГОДНЯ 18:08 2018-04-04T18:08:27+03:00

Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов» Фото: REUTERS

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ВСУ в их текущем состоянии не стоит даже думать о военном конфликте с Россией. Такое мнение выразил представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами», - призвал генерал в эфире телеканала ZIK. По его словам, настпуление на российскую территорию - «прекрасная патриотическая иллюзия».

Продолжая говорить о прекрасном, Марчук отметил, что любая наступательная операция требует соответствующей подготовки и резервов, которых у ВСУ сейчас нет даже для того, чтобы занять Донецк.

Необходима дополнительная мобилизация, перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную, добавил экс-глава Минобороны. Он напомнил, что «с той стороны» украинских вояк встретят «уже не трактористы и комбайнеры».