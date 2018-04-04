2018-04-04T19:46:37+03:00
В мире

Белый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в Сирии

В администрации США отметили, что военная операция против террористов подходит к завершению, Вашингтон с партнерами продолжает искоренять незначительное присутствие боевиков на территории САР
Денис СУХОВ
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Белый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в СирииБелый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый дом заявил о практически полном уничтожении террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой администрации США.

«Военная миссия по уничтожению ИГ в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах», - говорится в документе.

В Белом доме также выразили надежду, что страны ближневосточного региона, а также государства за его пределами вместе с ООН приложат все усилия для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ*.

Как сообщал ранее сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «выбили дух» из ИГ* и в ближайшее время смогут покинуть Сирию.

Тем не менее, в администрации слова президента не поддержали. Более того, глава национальной разведки США Дэниель Коутс отметил, что в ходе заседания под председательством Трампа было принято решение сохранить военное присутствие в арабской республике.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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