Белый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в Сирии
Белый дом заявил о практически полном уничтожении террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой администрации США.
«Военная миссия по уничтожению ИГ в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах», - говорится в документе.
В Белом доме также выразили надежду, что страны ближневосточного региона, а также государства за его пределами вместе с ООН приложат все усилия для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ*.
Как сообщал ранее сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «выбили дух» из ИГ* и в ближайшее время смогут покинуть Сирию.
Тем не менее, в администрации слова президента не поддержали. Более того, глава национальной разведки США Дэниель Коутс отметил, что в ходе заседания под председательством Трампа было принято решение сохранить военное присутствие в арабской республике.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.