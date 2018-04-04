СЕГОДНЯ 20:56 2018-04-04T20:56:53+03:00

Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда» во время эфира Фото: скриншот с видео

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Кандидат медицинских наук и публицист Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда» после оживленного спора в эфире передачи «Национальный вопрос».

Перепалка Пятова с ведущими эфира началась в ходе обсуждения вероятных угроз, которые представляет для национального лица России бесконтрольная миграция. Не выдержав накала дискуссии, во время перерыва публицист предпочел покинуть судию.

После перерыва передача продолжилась с участием второго гостя, вице-президента фонда «Миграция XXI век» Натальей Власовой.

Передача «Национальный вопрос» на Радио «Комсомольская правда» посвящена актуальным проблемам межнациональных отношений и взаимодействия менталитетов разных наций. Вместе с экспертами и слушателями ведущие Елена Афонина и Андрей Баранов пытаются выяснить природу конфликтов и противоречий, которые встают на пути к дружной жизни представителей разных народов.

Студия Радио «Комсомольская правда» зачастую становится полем для острых дискуссий на самые злободневные темы. Иногда словесная перепалка выходит из под контроля и превращается в кулачный бой — в частности, так произошло во время спора между историком Николаем Сванидзе и журналистом Максимом Шевченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645902" frameborder="0"></iframe> Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда» во время эфира.Публицист не выдержал оживленное дискуссии в передаче «Национальный вопрос»

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